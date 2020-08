Getafe, Cucurella: “Eliminare l’Inter sarebbe fantastico. Avversaria complicata, ma abbiamo entusiasmo”

Mancano solo due giorni alla sfida tra Inter e Getafe, in programma mercoledì 5 agosto a partire dalle ore 21.00. In vista della gara secca che darà l’accesso diretto ai quarti di finale, l’Ansa ha riportato le parole di Marc Cucurella, esterno mancino appena riscattato dal Barcellona dopo una stagione positiva. Il laterale di piede mancino, tra l’altro, può rappresentare una delle più grandi minacce dal punto di vista tecnico della formazione allenata da José Bordalás. Le sue impressioni sulla partita contro l’Inter:

“Eliminare un’altra grande favorita dopo l’Ajax sarebbe fantastico, è un passo avanti che ci farebbe guadagnare rispetto da parte di ogni avversario. Ma a noi conviene essere sfavoriti in questo tipo di partite. Eliminando l’Inter ci toglieremmo anche una spina, perché agli occhi dei tifosi riscatteremmo, almeno in parte, il nostro finale di campionato non positivo. E’ stato doloroso ritrovarsi fuori dall’Europa dopo essere stati a lungo nelle posizioni che contano. Ora un po’ di riposo ci ha fatto bene, e battere l’Inter ci farebbe tornare tutto l’entusiasmo. L’Inter è un’avversaria molto difficile, ma se riusciremo a giocare il nostro calcio mostreremo le nostre qualità e non dovremo certo temerla. Per noi questa partita è come una finale, non vogliamo fallirla”.

