Getafe: ecco chi è Bordalàs, il “mago di Alicante” che ha stregato tutti

Il Getafe è ormai in Spagna una realtà sempre più costante che di anno in anno sta costruendo qualcosa di importante. La scorsa stagione infatti, gli spagnoli hanno chiuso a due punti dalla qualificazione alla Champions League, un risultato che sarebbe stato storico. Quest’anno però, gli uomini del presidente Torres Sanchez potrebbero centrare il piazzamento e se così fosse, devono moltissimo al personaggio che siede in panchina: José Bordolàs.

Tra due settimane, in occasione degli ottavi di finale di Europa League, Bordolàs se la vedrà contro l’Inter e contro un altro condottiero: Antonio Conte. Il Getafe si è conquistato gli ottavi eliminando niente poco di meno che l’Ajax di Ten Haag, la squadra esteticamente più bella della passata stagione, andata a minuti da una clamorosa finale di Champions dopo aver dominato in lungo e in largo Real Madrid e Juventus. Giusto sottolineare la sfida con i lanciari per far tornare in auge il problema del bel gioco e dell’essere troppo fallosi, accuse mosse alla squadra dell’allenatore nato ad Alicante.

“Oggi si confonde il bel calcio col fare 40 passaggi nella propria metà campo“, ha sentenziato il tecnico 55enne. Ecco quindi che ci si può sbizzarrire con le etichette: Il “nuovo Simeone” si diceva, “l’erede di Mourinho” dice qualcun altro. Da parte sua invece, come riporta Calciomercato.com, questi accostamenti non vanno bene, “Sono semplicemente Josè Bordalàs” dice. Sicuramente qualcosa dello Special One ricorda, come ad esempio la cura dei dettagli che per altri possono essere meno importanti, oppure il concetto di gruppo, di squadra.

È diventato ormai un personaggio nella penisola iberica, tanto da insidiare la stessa panchina del “Cholo” Simeone. Preparazione tattica volta a limitare il gioco avversario, ecco perchè la sua squadra è la più fallosa nei top cinque campionati europei, oltre ad avere un possesso palla minimo. È il mago di Alicante, è Josè Bordalàs.



