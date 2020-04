Getafe, il retroscena del presidente Torres: “L’Inter si è complimentata con me dopo il no alla trasferta di San Siro”

La sua protesta ha contribuito alla grande incertezza in merito al match tra Inter e Getafe in programma a San Siro, con l’emergenza Coronavirus ormai già esplosa del tutto e con l’Europa League costretta allo stop definitivo a poche ore dal calcio d’inizio. Il presidente del club spagnolo Angel Torres ha scelto di tornare sull’argomento e sulla gara in programma a San Siro, contro i nerazzurri di Conte.

Dai microfoni del programma “El Transistor” su Onda Cero, il numero uno del Getafe ha scelto di sottolineare i complimenti dell’Inter nella scelta di non recarsi a San Siro per la sfida di Europa League: “Quando decisi di non viaggiare verso Milano per giocare la gara contro l’Inter mi sono arrivati i complimenti della UEFA e quelli dell’Inter, mentre da parte della Federazione spagnola non mi è arrivato nulla”. Un particolare che sottolinea la vicinanza da parte del club nerazzurro in un momento già difficile, a pochi giorni dallo scoppio della pandemia. Pensandoci oggi, il gesto di Angel Torres sembrava qualcosa di molto vicino ad una follia. Invece ora, con il virus ancora protagonista, la sua scelta si è rivelata saggia e fondamentale per la salute dei suoi calciatori.

