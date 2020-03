Getafe-Inter, il giornalista De La Rosa: “Porte aperte? Possibile, ma dipende dal Ministero della Salute”

Intervistato dai microfoni di Calciomercatoweb, il giornalista spagnolo José De La Rosa, al lavoro per il quotidiano AS, ha raccontato le sue sensazioni in vista di Getafe-Inter parlando anche della possibilità di giocare il match a porte aperte, permettendo l’ingresso almeno parziale dei tifosi spagnoli al Coliseum.

REAZIONE DEI TIFOSI – “I tifosi sono arrabbiatissimi: non capiscono perché si debba giocare a porte chiuse se poi ogni giorno in Spagna arrivano degli italiani”

IPOTESI PORTE APERTE – “Il valore del match per il Getafe? Non so se è la partita più importante della storia del club, ma di certo entra tra le prime tre. I tifosi hanno chiesto almeno di far entrare solo gli abbonati, magari con controlli più stringenti sui documenti, ma per ora non ci sono novità. Dipende tutto dal Ministero di Sanità spagnolo. La società sta lavorando per far entrare solo i suoi abbonati, Getafe-Inter si terrà tra due settimane e c’è tempo per provarci, vedremo come si svilupperà l’emergenza Coronavirus”

LA PARTITA – “La favorita è l’Inter, ma possibilità ce ne sono. Il Getafe crede che può riuscire in un altro miracolo: dopo aver eliminato l’Ajax, in condizioni normali la squadra ci crederebbe ancora di più. Ovviamente, le porte chiuse spengono molto l’entusiasmo. L’Inter sarebbe il quarto campione d’Europa che passa per il Coliseum dopo Benfica, Bayern ed Ajax, escludendo le spagnole. Era una possibilità molto bella che il club e i suoi sostenitori non vorrebbero perdersi. Sarà simile a tutte le altre sfide. Presseranno alto, cercando di rubare subito palla e di fare transizioni rapide, creando così grandi pericoli. Il 4-4-2 poi sarà intoccabile. Dicono che il suo gioco è prevedibile, ma intanto il Getafe è quarto in Liga ed ha già eliminato l’Ajax in Europa…”



