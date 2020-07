Getafe, mini-ritiro a Oliva per prepararsi alla gara contro l’Inter: Bordalas tiene sulla corda i suoi

Se, da un lato, le società di calcio italiane – che concluderanno il campionato il prossimo 2 agosto – rischiano di arrivare fisicamente scoppiate all’appuntamento con le coppe europee, il problema di quelle spagnole, e dunque anche del Getafe, è l’opposto: i prossimi rivali dell’Inter in Europa League, infatti, hanno concluso il proprio campionato lo scorso 19 luglio, terminando la Liga all’ottavo posto. Il rischio, per la formazione di José Bordalas, è paradossalmente quello di arrivare alla gara con l’Inter troppo rilassati, a dispetto dell’irregolare annata dovuta all’emergenza coronavirus.

E’ per questo motivo che la squadra si è recata, nei giorni scorsi, a Oliva, città della Comunità Valenciana, per un mini-ritiro al fine di ritrovare la miglior condizione per l’impegno contro l’Inter in programma per il prossimo 5 agosto. La squadra spagnola, in questo momento, è tornata in città ma farà immediatamente ritorno a Oliva nella mattinata di domenica per riprendere la preparazione. I nerazzurri, invece, dopo la gara contro l’Atalanta decisiva per il secondo posto, avranno appena due giorni di riposo.

