Getafe, parla Bordalas: “Inter? Sono loro i favoriti. Giocare a porte chiuse non sarà piacevole”

Intervistato dai microfoni di Radio Marca, il tecnico del Getafe José Bordalas ha parlato della sfida imminente dei suoi contro i nerazzurri di Antonio Conte, analizzando anche l’argomento Coronavirus che ha costretto gli spagnoli a giocare a porte chiuse sia l’andata che il ritorno della sfida con l’Inter.

“L’Inter è una grande squadra – dice Bordalas – e noi non siamo i favoriti. Giocare senza i tifosi non è piacevole per nessuno. Più che timore, da parte nostra c’è sicuramente rispetto per la trasferta di Milano, in cui verranno prese le misure necessarie”. Parlando poi dei limiti del Getafe, Bordalas risponde così: “Sono un allenatore molto ambizioso e il mio messaggio è molto chiaro perché non mi accontento mai. Quello che stiamo facendo è qualcosa di storico, ma spero che il meglio debba ancora arrivare”. Così il tecnico degli spagnoli ha scelto di caricare l’ambiente in vista del match di Europa League in programma contro i nerazzurri.

