Getafe, parla il tecnico Bordalas: “Inter? Batterli sarà difficilissimo. Il caldo sarà un fattore”

Intervistato in occasione del programma Marcador su Radio Marca, l’allenatore del Getafe José Bordalas ha parlato della gara di Europa League che vedrà i suoi opporsi all’Inter nel prossimo mese di agosto, in attesa di ufficialità dalla Uefa.

DIFFICOLTÀ AD AGOSTO – “Fino ad agosto migliorerà tutto, in tutti i Paesi e con un’esperienza maggiore. Si è riattivato anche il traffico aereo, cosa che qualche giorno fa non potevamo nemmeno immaginare. Siamo ancora in corsa in Europa League ed arriveremo ad un livello molto alto al match con l’Inter. Giocheremo partite molto importanti in un periodo in cui, soprattutto in Spagna, fa molto caldo e le temperature sono molto alte. Non siamo abituati e credo che questo sia l’unico handicap che può rivelarsi un problema”.

INTER – “Ad agosto saremo in un gran momento. Eliminare l’Inter? Sappiamo tutti di che squadra si tratta: è in Europa League ma potrebbe giocare tranquillamente la Champions. La Serie A è riuscita a recuperare il suo status e può contare su giocatori di altissimo livello, per esempio c’è Cristiano Ronaldo lì. Sarà molto difficile: siamo modesti ma ci divertiremo e daremo tutto contro un club storico. Sarà molto bello”.



