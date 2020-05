Giaccherini: “Conte per me decisivo, era il più triste quando sono andato in Inghilterra”

Prima alla Juventus e poi con la maglia della Nazionale Italiana, Antonio Conte ha senz’altro contribuito a rendere speciale la carriera di Emanuele Giaccherini. Il centrocampista oggi di proprietà del Chievo Verona nel pomeriggio è intervenuto in diretta su #CasaDiMarzio su Instagram per rievocare proprio i bei momenti vissuti nel mondo del calcio, raccontando di un retroscena legato proprio al tecnico leccese che già sulla panchina del Siena lo aveva avvicinato.

Queste le sue parole: “Per me è stato decisivo, mi voleva già ai tempi del Siena. Alla Juventus mi ha trasmesso la sua mentalità vincente, quando sono andato in Inghilterra era il più triste. L’Europeo del 2016 è stata una delle esperienze più belle in carriera, ce la siamo giocata a viso aperto con tutti. In campo rappresentavamo il popolo italiano e, pur non essendo favoriti, abbiamo creato un gruppo fantastico. Non avevamo grandi nomi come nel 2006 e nel 2012, però grazie al mister eravamo squadra. È stata un’esperienza indimenticabile. Il gol al Belgio è stato un altro sogno realizzato, così come il gol lampo ad Haiti e quello al Brasile”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!