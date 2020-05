Giacomo Poretti, annuncio shock: “Ho avuto il Coronavirus! Non riuscivo a svitare la moka del caffè”

Il famoso attore Giacomo Poretti, componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha dichiarato di essere stato contagiato dal Coronavirus. Intervistato da Mario Calabresi sulla pagina “Altre storie”, il comico ha comunicato la triste notizia di aver avuto il virus agli inizi di Marzo, insieme alla sua moglie Daniela. Ora, però, Giacomino sta bene ed ha rassicurato tutti anticipando grandi novità: “Torneremo in teatro e ripartiremo con il mio ultimo spettacolo ‘Chiedimi se sono di turno’, dedicato agli undici anni in cui ho lavorato come infermiere. Ma con un nuovo prologo dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato”.

Da sempre tifoso interista, l’attore milanese ha raccontato dei primi momenti in cui ha percepito i sintomi sospetti: “Tantissima stanchezza: un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti l’idea di come mi sono sentito”. Riguardo alla moglie, conclude: “Anche lei si è ammalata, ma le donne reagiscono meglio, sono davvero sempre più forti di noi”.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!