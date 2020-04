Giacomo Poretti: “Ho rifiutato un biglietto per la finale di Madrid! Ecco cosa ho urlato dopo il quarto gol nel derby”

Giacomo Poretti, famoso comico del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo” ha parlato dell’Inter, sua squadra del cuore da sempre. In un’intervista ai microfoni di Sky, l’attore ha spiegato cosa vuol dire essere interisti: “È drammaticamente bello, vivi sempre nell’incertezza, passi dalle vette alle cadute”. L’ultimo derby, vinto per 4-2, è stato un’emozione molto grande per lui: “Ero allo stadio con mio figlio e dopo il primo tempo stavamo comprando le corde, poi siamo tornati in campo, e uno, due, tre e quattro e allora ho urlato: Ma vai, ma vieni!”.

La sua grande passione per i nerazzurri è talmente forte che spesso non gli permette di seguire le partite come vorrebbe. Infatti, ha raccontato un aneddoto significativo che lo ha visto protagonista: “Ho rifiutato un biglietto della finale di Champions di Madrid. Giovanni, che è una persona incredibilmente generosa, mi aveva offerto un biglietto per la finale, ma io sento troppo le partite e non sarei mai potuto tornare da Madrid senza la coppa che aspettavamo da vent’anni”. Sul suo giocatore preferito, non ha dubbi: “Ronaldo, ci ho anche giocato insieme”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!