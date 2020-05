Giggs, parole al miele per Zanetti: “Sapeva difendere ed era forte fisicamente, mi ha anche rotto il naso”

Un calciatore esemplare ed un capitano unico, che ha lasciato un ricordo non solo nel cuore di tantissimi tifosi dell’Inter, ma anche di coloro che l’hanno affrontato in carriera. Di Javeri Zanetti ha parlato quest’oggi l’ex calciatore del Manchester United Ryan Giggs, che parlando con alcuni suoi ex compagni in una diretta su Youtube, ha speso parole al miele per il calciatore argentino.

“Zanetti dell’Inter è stato il calciatore più forte che abbia mai incrociato, correva tutto il tempo. Era fortissimo fisicamente, ma avendo giocato anche a centrocampo era in grado di muoversi molto bene con il pallone fra i piedi. Durante un quarto di finale di Champions League mi ha anche rotto il naso”.



