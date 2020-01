Gigi Simoni compie 81 anni, gli auguri dell’Inter: “Persona per bene e speciale. Siamo tutti con te!”

Nel giorno del suo 81esimo compleanno l’Inter riserva un pensiero speciale per Gigi Simoni, ex allenatore nerazzurro a cui sono legati ricordi indelebili e fortemente interisti.

Ecco il messaggio d’auguri del club: ‘‘Compie oggi 81 anni Gigi Simoni. Una persona per bene, un allenatore a cui sono legati ricordi indelebili e fortemente interisti. Arrivato sulla panchina nerazzurra nel 1997, plasmò la sua Inter attorno al Fenomeno, Ronaldo. A quel periodo corre la mente per le tante battaglie in campo e per quello straordinario successo a Parigi, nella finale di Coppa Uefa ’98: un trionfo, 3-0 contro la Lazio, con le firme di Zamorano, Zanetti e appunto Ronaldo. In questo momento speciale tutti i tifosi nerazzurri abbracciano Gigi Simoni e gli rivolgono il proprio pensiero. Auguri Gigi, e forza! Siamo tutti con te!

