Giocatori Inter: la rosa 2019/2020 con tutti i calciatori

Dopo un’estate molto movimentata, un’Inter profondamente rivoluzionata prende il via in questa stagione 2019/2020 con l’ambizione di poter lottare con la Juventus fino al termine della stagione.

Il reparto difensivo si è rafforzato con l’ex capitano dell’Atletico Madrid Diego Godin, Alessandro Bastoni già di proprietà dell’Inter ma in prestito al Parma e Cristiano Biraghi, vivaio Inter, con la formula del prestito dalla Fiorentina. A centrocampo due sono le new entry italiane: Stefano Sensi in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo e Nicolò Barella acquistato per 45 milioni più 4 di bonus che entra nella speciale classifica degli acquisti più costosi della storia club.

Si aggiungono alla lista l’esterno destro Valentino Lazaro acquistato per 21 milioni più bonus e il giovane classe 2002 Lucien Agoume. Nel reparto offensivo oltre la conferma di Lautaro e Politano si aggiungono Sebastiano Esposito, Alexis Sanchez e Romelu Lukaku che diventa il giocatore più pagato della storia del club nerazzurro.

Tra le partenze, le più illustri sono quelle di Nainggolan in prestito al Cagliari, Ivan Perisic in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco e il prestito con riscatto fissato a 70 milioni dell’ex capitano Mauro Icardi al Psg. Infine Dalbert inserito nello scambio con Biraghi e il prestito di Pinamonti al Genoa. Ecco quindi la rosa completa dell’Inter per la stagione 2019/2020.

Giocatori Inter, rosa 2019/2020: i portieri

Samir Handanovic – 1. nato il 14 luglio 1984 a Lubania, Slovenia

Daniele Padelli – 27. Nato il 25 ottobre 1985 a Lecco, Italia

Tommaso Berni – 46. Nato il 6 marzo 1983 a Firenze, Italia

Giocatori Inter, rosa 2019/2020: i difensori

Diego Godin – 2. Nato il 16 febbraio 1986 a Rosario, Uruguay

Stefan De Vrij – 6. Nato il 5 febbraio 1992 a Ouderkerk aan den IJssel, Olanda

Andrea Ranocchia – 13. Nato il 16 febbraio 1988 ad Assisi, Italia

Federico Dimarco -21. Nato il 10 novembre 1997 a Milano, Italia

Lorenzo Pirola – 31. Nato il 20 febbraio 2002 a Carate Brianza, Italia

Danilo D’ambrosio – 33. nato il 9 settembre 1988 a Napoli, Italia

Milan Skriniar – 37. Nato 11 febbraio 1995 a Ziar nad Hronom, Slovacchia

Alessandro Bastoni -95. Nato il 13 aprile 1999 a Casalmaggiore, Italia

Giocatori Inter, rosa 2019/2020: i centrocampisti

Roberto Gagliardini – 5. Nato il 7 aprile 1994 a Bergamo, Italia

Matias Vecino – 8. Nato il 24 agosto 1991 a Canelones, Uruguay

Stefano Sensi -12. Nato il 5 agosto 1995 a Urbino, Italia

Kwadwo Asamoah – 18. Nato il 9 dicembre 1988 ad Accra, Ghana

Valentino Lazaro -19. Nato il 24 marzo 1996 a Graz, Austria

Borja Valero – 20. Nato il 12 gennaio 1985 a Madrid, Spagna

Nicolò Barella -23. Nato il 7 febbraio 1997 a Cagliari, Italia

Lucien Agoume – 32. Nato il 9 febbraio 2002 a Yaoundé, Camerun

Cristiano Biraghi-34. Nato il 1 settembre 1992 a Cernusco Naviglio, Italia

Marcelo Brozovic – 77. Nato il 16 novembre 1992 a Zagabria, Croazia

Antonio Candreva- 87. Nato il 28 febbraio 1987 a Roma, Italia

Giocatori Inter, rosa 2019/2020: gli attaccanti

Alexis Sanchez -7. Nato il 19 dicembre 1988 a Tocopilla, Cile

Romelu Lukaku- 9. Nato il 13 maggio 1993 ad Antwerp, Belgio

Lautaro Martinez -10. Nato il 22 agosto 1997 a Bahìa Blanca, Argentina

Matteo Politano -16. Nato il 3 agosto 1993 a Roma, Italia

Sebastiano Esposito -30. Nato il 2 luglio 2002 a Castellamare di Stabia, Italia

Inter, rosa 2019/2020: lo staff tecnico

Antonio Conte, allenatore

Cristian Stellini, viceallenatore

Gianluca Conte, collaboratore tecnico

Paolo Vanoli, collaboratore tecnico

Antonio Pintus, prepatore atletico

Costantino Coratti, preparatore atletico

Julio Tous, preparatore atletico

Adriano Bonaiuti, preparatore portieri

Matteo Pincella, nutrizionista

Giocatori Inter, rosa 2019/2020: il capitano

Samir Handanovic è stato confermato capitano dell’Inter per la stagione 2019/2020. In carica dal 13 febbraio 2019.