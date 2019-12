I più forti giocatori ritirati nel 2019, quanti ex interisti!

Il 2019 ha portato nuove aspettative in casa Inter con la seconda volta consecutiva in Champions League e l’arrivo di Antonio Conte. Il mondo del calcio, però, ha perso tantissimi grande giocatori che si sono ritirati e hanno appeso gli scarpini al chiodo in questo 2019. Tra questi ci sono tanti calciatori che hanno trascorso qualche anno della loro carriera all’Inter. Primo è Samuel Eto’o che ha vestito la maglia nerazzurra dal 2009 al 2011, vincendo il famigerato Triplete, ma anche tantissimi altri trofei. L’attaccante camerunense ha lasciato il mondo del calcio il 7 settembre 2019.

Altro calciatore che ha militato nell’Inter e si è ritirato nel 2019 è Diego Forlan. Per lui, però, a differenza di Eto’o, gli anni in nerazzurro, non sono stati dei migliori. Arriva a Milano nell’agosto del 2011, ma non riesce ad imporsi e subisce anche un infortunio che lo tiene lontano dai campi per un bel periodo. A fine stagione rescinde il contratto e lascia l’Inter. Ha annunciato il ritiro il 7 agosto 2019 e giocherà la sua partita di addio il 28 dicembre.

Ultimo, ma non per importanza, calciatore che ha vestito la maglia dell’Inter e si è ritirato in questo 2019, è Wesley Sneijder che, proprio come Eto’o, ha vinto tutto a Milano. Arrivato il 26 agosto 2009 disputa la sua prima gara pochi giorni dopo contro il Milan nel 4-0. Vince tutto agli ordini di José Mourinho, ma la storia d’amore con l’Inter finisce nel peggiore dei modi. Nel gennaio del 2013 viene ceduto al Galatasaray per soli 7,5 milioni di euro dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto. Il 12 agosto 2019 ha annunciato il suo ritiro dal calcio e di voler iniziare la carriera di procuratore sportivo.

Non solo interisti, ma anche tanti altri grandi calciatori hanno annunciato il ritiro dal calcio giocato in questo 2019: Fernando Torres, Xavi Hernandez, David Villa, Arjen Robben, Petr Cech, Bastian Schweinsteiger e Yaya Touré.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!