Gioia per Milan Skriniar: è lui il calciatore slovacco dell’anno

In un momento d’incertezza come questo, c’è spazio anche per piccole soddisfazioni personali. Ne sa qualcosa Milan Skriniar, che è stato premiato come miglior giocatore slovacco dell’anno nel sondaggio promosso dalla Federcalcio slovacca, assieme al quotidiano Pravda. La notizia inaspettata, però, è che Marek Hamsik è sull’ultimo gradino del podio.

L’ex capitano del Napoli (292 voti), dopo diversi anni sul trono di questa speciale classifica, è stato superato anche dall’estremo difensore del Newcastle Martin Dubravka (309 voti). A seguire, in quarta posizione si classifica il neo acquisto partenopeo Stanislav Lobotka (257 voti), con alle sue spalle il parmense Juraj Kucka (201 voti).

In testa, ad ogni modo, si è posizionato Milan Skriniar: con 344 voti, è lui il giocatore slovacco dell’anno.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!