Giordano analizza l’Inter di Conte: “Va troppo in confusione nel finale di gara”

L’ex attaccante di Napoli e Lazio Bruno Giordano in una breve intervista per la rubrica Maracanà di TMW Radio, riportata da TuttoMercato.web, ha parlato dei temi di giornata, trattando tra l’altro anche della lotta scudetto, della partita dell’Inter contro il Sassuolo e più in generale della situazione dei nerazzurri.

Giordano si è prima soffermato sui difetti della squadra di Conte “Nelle ultime partite prima del lockdown è mancata nella gestione dell’ultima mezz’ora, va troppo in confusione. Quando sei in vantaggio, come con il Sassuolo, dovrebbero gestire palla in mezzo al campo e non con Handanovic. Così danno morale alle avversarie”.

Poi ha parlato della possibilità per Inter e Lazio di rialzarsi e continuare la lotta scudetto: “La Lazio ha fatto una prima mezz’ora straordinaria, contro qualsiasi altra squadra avrebbe vinto e invece si è trovata di fronte questa Atalanta. Mi aspettavo di più dall’Inter, che doveva portarla al casa contro il Sassuolo e non l’ha fatto per delle ingenuità”.

