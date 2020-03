Giordano: “Finale Juve-Lazio per lo scudetto? L’Inter può ribaltare. Finire solo se possibile”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex calciatore Bruno Giordano ha parlato della possibile ripresa della Serie A, ferma per l’emergenza Coronavirus: “Sarebbe bello poter concludere, ma giocando il campionato a luglio i giocatori dovranno nuovamente allenarsi, rischieremmo di vederli non al massimo della condizione. Mi auguro si riesca a concludere. Altrimenti, dal momento che l’idea dei playoff è stata bocciata, si pensi ad altre ipotesi. Non si torni a giocare prima del dovuto, ma rivedere il calcio sarebbe un bel segnale”.

Sulla possibilità di una finale fra le prime due, Juventus e Lazio: “L’Inter potrebbe dirti che sarebbe in grado di ribaltare la situazione in pochi mesi. I sacrifici dovranno farli tutti. Se si può giocare anche a luglio e agosto, si deve fare”.

