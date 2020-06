Il Giornale – Lazio ‘corta’ e Juve al minimo: se la ripartenza favorisse l’Inter?

Parlare di scudetto in questo momento risulterebbe ovviamente ancora precoce per l’Inter di Antonio Conte. In caso di successo contro la Sampdoria nel recupero di domenica sera, però, il distacco in classifica rispetto alla Juventus si ridurrebbe a 6 punti. Un margine senz’altro molto elevato, che può comunque far sperare nel miracolo. Stando a quanto visto nelle due partite di Coppa Italia, tra le squadre scese in campo l’Inter è parsa ad esempio quella messa meglio dal punto di vista della condizione fisica.

Chiaramente stiamo parlando di una squadra che al proprio interno si porta dietro ancora diversi limiti in termini di esperienza, ma come riferito questa mattina da il Giornale, rispetto a Juventus e Lazio potrebbe essere avvantaggiata. Innanzitutto perché la rosa dei biancocelesti è la più corta fra le tre e andrà quindi testata la capacità di rendimento su più impegni ravvicinati. Mentre i bianconeri sembrano ancora al minimo: dopo una buona mezz’ora iniziale sono calati contro un Milan scarico e sotto di un uomo, rischiando di compromettere l’accesso alla finale di Coppa Italia.

La Juventus resta comunque una grande incognita, visto che è pur sempre dotata della rosa più lunga del campionato ed ha la fortuna di poter attingere in qualsiasi momento da una panchina costantemente di altissima qualità. Insomma, l’impresa per l‘Inter sarebbe ardua a prescindere, ma per farsi vedere nuovamente negli specchietti retrovisori delle formazioni in cima, i tre punti contro la Sampdoria saranno fondamentali.

