Giovinco, il fratello lo spinge all’Inter: “Ce lo vedrei bene, Marotta e Conte lo stimano tanto…”

Sebastian Giovinco ha deliziato gli spettatori della Serie A con le proprie doti di folletto funambolico e inafferrabile. Tuttavia non è mai riuscito ad imporsi del tutto a causa di un rendimento troppo discontinuo. Ora, dopo aver deliziato gli Stati Uniti a suon di goal e giocate, vorrebbe tornare a calcare i campi italiani. E il fratello dell’ex attaccante bianconero, Giuseppe, attaccante del Ravenna, ha provato a “pubblicizzarlo”.

In una diretta Instagram con Nicolò Schira infatti, Giuseppe Giovinco ha dichiarato: “Siamo cresciuti con il mito di Ronaldo il fenomeno, per questo tifavo Inter, era fantastico. Mio fratello Sebastian ha da poco cambiato procuratore, ma sinceramente non so molto del suo futuro, parliamo poco di calcio. Tuttavia sono sicuro che se si dovesse presentare l’opportunità di tornare in Italia, lo farà, gli manca. Un possibile arrivo all’Inter? Non so quanto sia possibile, ma a ben pensarci non sarebbe così folle, il collegamento ci starebbe. Marotta e Conte lo conoscono bene e lo stimano moltissimo. Certo un suo passaggio in nerazzurro riaccenderebbe la mia passione di quando ero bambino…”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!