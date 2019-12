Giovinco punta sull’Inter: “Conte se la giocherà fino alla fine. Sensi mi ha sorpreso”

Intervistato in occasione della Supercoppa in programma a Riad, Sebastian Giovinco ha voluto analizzare il mondo del calcio dell’Arabia Saudita sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. In un’intervista, l’ex bianconero – oggi all’Al Hilal, squadra di Riad – sarà impegnato con la finale per il terzo posto al Mondiale per Club contro il Monterrey. Il disegno di un mondo diverso ed anche un pizzico di Inter nella lotta scudetto, tutto nelle sue parole.

“Riad è una futura metropoli internazionale – racconta Giovinco – anche se su alcuni aspetti è un po’ indietro, ma un futuro punto di riferimento per il mondo tra dieci anni. La favorita per la Supercoppa? Impossibile dirlo in gara secca, la Juve è favorita ma anche la Lazio sta bene”. Sulla corsa scudetto e le novità di Sarri in bianconero, l’ex attaccante della Juventus fotografa così la Serie A: “Tridente bianconero? Sono d’accordo, per come piace a me il calcio li schiererei sempre insieme. Sono gli altri a doversi preoccupare. L’Inter darà fastidio alla Juventus fino alla fine, lo dico dall’inizio del campionato. Mi ha sorpreso Sensi, sapevo che aveva un grande talento ma è salito di livello”. Un mondo nuovo in Arabia Saudita e la solita passione per uno sport comune in tutto il mondo: Giovinco riparte da Riad, inseguendo il podio al Mondiale per Club con la solita fame di sempre.

