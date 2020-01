Giroud-Lazio, c’è l’accordo tra le parti: si attende l’ok del Chelsea

Sembra tramontare definitivamente l’ipotesi Olivier Giroud in nerazzurro. Come riportato poco fa da Gianluca Di Marzio, la trattativa per portare il francese alla Lazio procede spedita. Calciatore e club avrebbero trovato infatti l’accordo per il trasferimento, e si starebbe aspettando solo il via libera da parte del Chelsea.

La Lazio, in piena corsa scudetto e con solo Immobile e Caicedo come punte, cerca un terzo attaccante d’esperienza che possa dare una mano nella seconda parte di stagione.

