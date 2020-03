GdS – Giroud nome caldo anche per la prossima estate: pronto un tentativo della Lazio. L’Inter osserva

E’ stato uno dei nomi dello scorso mercato di gennaio: poi nessuno se ne fece nulla – né l’Inter né la Lazio – e il profilo di Olivier Giroud è rimasto intoccato. Frattanto ce ne si è dimenticati, ma l’attaccante francese – restato al Chelsea dopo aver apparentemente flirtato sia con i nerazzurri che con i biancocelesti – è ancora in scadenza di contratto con i Blues e, ad oggi, rappresenta un’occasione più che ghiotta per la prossima sessione di mercato. E se Antonio Conte non ha mai fatto mistero di gradire il fancese, oggi La Gazzetta dello Sport rilancia l’ipotesi biancoceleste.

Il quotidiano, infatti, ha fatto il punto sul mercato dei biancocelesti per la prossima stagione: e, individuato in Gonzalo Escalante dell’Eibar il primo rinforzo per Simone Inzaghi in vista dell’anno prossimo, la rosea spiega che potrebbe esserci in posto in squadra anche per uno o due parametri zero: e vogliono le ultime che il parametro zero più appetito dalle parti di Formello sia proprio quello di Giroud. Su il quale – attenzione – non sono escluse nemmeno nuove sortite dell’Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!