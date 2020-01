Giroud non lascerà il Chelsea: il francese resterà agli ordini di Lampard fino a giugno

Olivier Giroud resterà al Chelsea. L’attaccante francese, a lungo corteggiato dall’Inter ed arrivato ad un passo dalla firma con i nerazzurri, non lascerà i Blues. A rivelarlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter.

“Olivier Giroud resterà al Chelsea. Diverse squadre nelle ultime ore hanno parlato con i suoi intermendiari ma non con l’agente Michael Manuello. L’attaccante francese non si trasferirà in Italia”. Questa l’informazione lanciata da Nicolò Schira su Twitter. Nessuna cessione dunque da parte dei Blues allenati da Lampard nei confronti dell’attaccante della Nazionale francese, alla ricerca di spazio e minuti per scalare di nuovo le gerarchie tra le possibili scelte del ct transalpino. Nessun addio a gennaio dunque per Giroud: il bomber resterà al Chelsea.

