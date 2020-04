Giroud, parla l’intermediario Morabito: “A gennaio era un’opportunità, ora può restare al Chelsea”

È stato l’intermediario di Olivier Giroud nella trattativa con l’Inter dello scorso gennaio. Un matrimonio annunciato, poi slittato ed alla fine sfumato quello organizzato con i nerazzurri, impegnati nel colpo Eriksen prima del nulla di fatto con i Blues. Oggi Vincenzo Morabito, tra i protagonisti dell’affare legato al francese, è tornato a parlare di possibili risvolti che interessano anche la Beneamata e lo ha fatto ai microfoni di Calciomercato.it.

“Giroud era un’opportunità di gennaio ma ora, visto che i campionati potrebbero giocarsi anche a giugno e luglio, potrebbe decidere di rimanere rinnovando col Chelsea per un altro anno. Comunque tutto è ancora incerto e considerata la situazione generale che a mio avviso potrà avere qualche schiarita tra qualche settimana, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio il quadro potrebbe essere più completo”. Questa la situazione tracciata da Vincenzo Morabito, intermediario per l’affare Giroud con l’Inter. Tutto ancora da decifrare il futuro dell’attaccante francese, ancora indeciso in vista di un addio ai Blues.

