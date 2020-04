Giroud risponde a Benzema: “Io un kart? Sì, ma campione del mondo!”

Non erano state parole molto gentili da parte di Karim Benzema nei confronti del connazionale Olivier Giroud, definendolo un kart mentre lui una monoposto di Formula 1. L’obiettivo di mercato dell’Inter di Antonio Conte nella finestra di gennaio non si è fatto attendere ed ha subito risposto all’attaccante del Real Madrid.

Come riporta BeFoot Giroud ha messo le cose in chiaro: “Io un kart? Sì, un kart campione del mondo!” Il riferimento è ovviamente legato al Mondiale del 2018 vinto dalla Francia con la punta del Chelsea titolare: spedizione alla quale Benzema non ha partecipato, essendo fuori dal progetto nazionale dal 2015.



