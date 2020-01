Giroud si riduce l’ingaggio per l’Inter: la mossa del francese per sbloccare l’affare

Olivier Giroud impegnato in prima persona per il lieto fine tra l’Inter ed il Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore francese si ridurrà l’ingaggio di 500mila euro per i nerazzurri perché tra le parti manca ancora l’accordo definitivo. L’attaccante ha scelto dunque di rinunciare ad una parte dello stipendio per la Beneamata, sperando di accelerare i tempi per la stretta di mano tra i nerazzurri ed i Blues.

Giroud sempre più vicino ai nerazzurri, con Piero Ausilio volato in Inghilterra per tentare di sbloccare definitivamente sia l’affare per il francese sia soprattutto la trattativa che porta il nome di Christian Eriksen. Questione di dettagli per le due mosse interiste, per la gioia di Conte e della sua Inter attesa da una seconda parte di stagione caldissima.

