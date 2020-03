Giroud, Vertonghen e gli altri: cosa succede ai giocatori in scadenza in caso di rinvio della Premier League

Olivier Giroud, Jan Vertonghen ma anche tanti altri. Moltissimi i calciatori della Premier League in scadenza di contratto. Secondo quanto raccontato dal Daily Mail, gli stessi protagonisti potrebbero finire in un pericoloso limbo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. L’emergenza legata al Coronavirus potrebbe infatti posticipare la fine della stagione anche oltre il 30 giugno, data considerata come limite soprattutto in relazione alle situazioni contrattuali dei giocatori. Chi è ancora alle prese con il rinnovo però rischia davvero grosso.

Dall’Inghilterra riportano infatti un interrogativo: come farà un giocatore in scadenza a scendere in campo oltre il 30 giugno se ha scelto di svincolarsi a parametro zero o a firmare il suo nuovo contratto con un’altra squadra? Le ipotesi sono diverse: i club potrebbero scegliere di pagare i giocatori “una tantum” in base alle partite giocate a luglio o, nel caso, la stagione verrà di fatto prolungata fino a luglio, con le società obbligate a pagare i calciatori anche oltre giugno, un’idea questa che andrebbe a favorire appunto i club. Alcuni allenatori, in caso di ulteriore rinvio della stagione, potrebbero doversi trovare a fare i conti con questo limbo. Tra i calciatori in scadenza ci sono, tra gli altri, anche alcuni osservati speciali dei nerazzurri, da Giroud a Vertonghen. In una situazione che attende ancora di essere disegnata nei minimi dettagli.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!