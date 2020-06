Giudice Sportivo, la simulazione costa caro a Gagliardini. Uno squalificato per il Sassuolo

Multa da duemila euro per Roberto Gagliardini, colpevole ieri di aver simulato nel finale di gara contro la Sampdoria. Il centrocampista nerazzurro si è lasciato andare in area di rigore, pochi dubbi per l’arbitro Mariani che ha estratto prontamente il cartellino giallo.

Settima sanzione per Lautaro Martinez, confermata la squalifica di un turno per il brasiliano del Sassuolo Marlon, che salterà il match di mercoledì contro l’Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!