Giudice Sportivo – Un altro diffidato per l’Inter: questa volta è… Conte!

Un allenatore istintivo, sanguigno, che sente la partita più di ogni altra cosa: questo è Antonio Conte che sta letteralmente trascinando con la sua voglia e la sua fame l’Inter a giocarsi lo scudetto con la Juventus la possibile outsider Lazio.

Il suo coinvolgimento nella partita è sicuramente un qualcosa di positivo: i tifosi e i giocatori ne beneficiano ma a volte può essere anche un problema. Dal comunicato di oggi del Giudice Sportivo infatti, emerge che l’ex ct della Nazionale è entrato per la prima volta in diffida. Come sappiamo infatti da quest’anno anche gli allenatori sono soggetti all’ammonizione e Conte è arrivato alla quarta sanzione contro l’Atalanta. Un altro giallo dunque e sarà costretto a vedere la sua Inter la tribuna.

In vista di Lecce-Inter poi sono tre i giocatori di movimento diffidati: Antonio Candreva, Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio che però è infortunato.



