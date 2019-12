Giulini: “Nainggolan come Riva? Radja è un leader! Fuori dal campo ognuno…”

Quello di Radja Nainggolan è stato un grande inizio di stagione, in cui il belga ha trascinato la squadra sarda fino all’incredibile quarto posto in classifica, alimento i sogni di un intero popolo. Riguardo alle sue grandi prestazioni, ha parlato il presidente dei rossoblù Tommaso Giulini, che ai microfoni di Sky Sport ne ha esaltato le qualità.

Ecco le sue parole: “Radja come Gigi Riva? Sì, è un leader per questa squadra, in campo e negli spogliatoi. E’ arrivato con un’umiltà e un atteggiamento disarmanti, si è messo subito a disposizione del mister. Poi, fuori da Asseminello, ognuno ha la sua vita privata e la gestisce come vuole, ovviamente nei limiti imposti della società. Ma lui non si permetterebbe mai di superarli, è uno dei giocatori leader di questa squadra come Joao Pedro o Luca Ceppitelli. Ci sono sempre 4-5 giocatori che governano lo spogliatoio, non c’è mai solo una primadonna”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!