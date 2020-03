Giulini: “Playoff e playout? I regolamenti si fanno a inizio stagione. Oggi abbiamo altre priorità”

E’ stato determinato il 9 maggio come termine ultimo per la ripresa e lo svolgimento regolare del campionato italiano. Qualora si dovesse andare oltre quella data, evidentemente Lega e Federcalcio cercheranno di adottare altre soluzioni, tra cui la proposta del presidente Gabriele Gravina sulla possibilità di disputare playoff e playout per decidere titolo e retrocessioni. Tra i presidenti di Serie A, però, non tutti sembrano sposare questa idea inedita per molti aspetti.

Il numero uno del Cagliari, Tommaso Giulini – ad esempio – non ha certo fatto i salti di gioia nelle dichiarazioni rilasciate all’Ansa in merito all’argomento: “Playoff e playout non possono essere decisi in corsa. I regolamenti si fanno a inizio stagione e, a mio parere, non devono essere modificati neanche in circostanze eccezionali come questa. Se sarà possibile proveremo a concluderla la stagione a maggio e a giugno, ma oggi le priorità sono ben altre”.

