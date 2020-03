Giulini: “Rinviare le partite al 13 maggio una follia. Chi lo ha deciso si prenda le sue responsabilità”

Abbiamo vissuto una settimana decisamente turbolenta per via del calendario e delle partite di Serie A rinviate. Porte chiuse, porte aperte, rinvii: negli ultimi giorni è successo di tutto. Finalmente oggi però sembra essere arrivata la risposta definitiva: il campionato andrà avanti ma – almeno fino a fine marzo – a porte chiuse.

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini durante la conferenza stampa di presentazione del neo allenatore dei sardi Walter Zenga ha commentato così: “Certe cose non sono state gestite alla grande, mi riferisco in particolare al fatto di essere usciti una mattina comunicando che cinque erano spostate al 13 di maggio. Una totale follia. Infatti guarda caso a distanza di pochi giorni siamo qui a parlare di partite che ovviamente non saranno giocate il 13 maggio e chi in Lega Calcio ha pensato di fare un comunicato senza avvertire nessuno e senza scrivere DATA DA DEFINIRE del genere si assuma le proprie responsabilità. Stasera uscirà un decreto del Governo e domattina sarà ufficializzato il nuovo calendario. Si giocherà sempre a porte chiuse come è normale che sia. Si poteva prevedere anche un po’ prima”.



