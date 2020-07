Inter-Napoli, Giuntoli (Sky): “Inter-Napoli sarà la prova generale prima di Barcellona”

Cristiano Giuntoli ha toccato molti temi prima della partita del suo Napoli contro l’Inter ai microfoni di Sky, dal mercato fino all’imminente sfida di Champions League contro il Barcellona.

“Questa è una partita molto importante per noi: dopo un periodo di flessione di prestazioni, ma non di risultati dobbiamo ritrovare il nostro gioco migliore in vista della gara contro il Barcellona. Stiamo facendo un ottimo girone di ritorno congruo al valore della squadra: non abbiamo tempo per fermarci perché il prossimo campionato è già alle porte”.

