Giusto rinviare Champions ed Europa League? I nostri lettori all’unisono. I risultati del sondaggio

Mentre lo scenario europeo è sempre più drammatico, in merito all’emergenza relativa al Coronavirus la UEFA rimane indecisa in merito al da farsi. Sebbene Champions League ed Europa League abbiano naturalmente risentito della situazione mondiale, con gare a porte chiuse o addirittura rinviate, il presidente Ceferin non avrebbe ancora deciso di sospendere le competizioni, rimandando la scelta al 17 marzo.

Attraverso i nostri profili social, su Passioneinter.com abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimersi in merito alla decisione, appropriata o meno, di rimandare Champions ed Europa League. Ecco qui di seguito i risultati emersi.

Telegram: 74% sì, 26% no.

Facebook: 81% sì, 19% no.

Twitter: 86% sì, 14% no.

