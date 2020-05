Gli eroi del Triplete da Cattelan: Materazzi ironizza su Juventus e Milan, Orlandoni “insulta” Milito

Serata a forti tinte nerazzurre su Sky Uno. Ospiti di Alessandro Cattelan all’interno del programma “E Poi C’è Cattelan”, noto tifoso interista, sono infatti gli eroi del Triplete. Una delegazione dei protagonisti della storica annata del 2010, insieme tra ricordi a cuore aperto e simpatie di spogliatoio. Gli storici calciatori che hanno reso grande la Benemata hanno letto le domande allo stesso Cattelan e ad Ilaria D’Amico, anch’essa tra gli ospiti, scherzando su diversi particolari.

Tra i diversi aneddoti, Diego Milito ha raccontato la scelta del numero 22 appena arrivato all’Inter. “Ringrazio Paolo (Orlandoni), me l’ha lasciato, è stato gentile”. Non tarda la risposta dell’ex terzo portiere interista che, simpaticamente, scherza dicendo “Me l’hai rubato!”. Momento molto divertente anche nell’istante in cui Marco Materazzi ha letto la domanda sull’unica squadra italiana a vincere il Triplete: “Juventus, Milan o Inter?”, scatenando così le risate generali. Insieme a loro tre, gli altri sei in collegamento con gli studi di EPCC erano Samuel Eto’o, Esteban Cambiasso, Dejan Stankovic, Javier Zanetti, Ivan Cordoba e Christian Chivu.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!