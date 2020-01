Gli idoli di Gollini tra i pali: “Ho sempre amato Julio Cesar. Handanovic mi incuriosisce”

In un’intervista rilasciata a SportWeek, il numero uno dell’Atalanta Pierluigi Gollini – tra i protagonisti del campionato della squadra di Gasperini – ha parlato dei suoi colleghi in Serie A. Tra passato e presente, il classe ’95 ha raccontato i suoi idoli calcistici del massimo campionato italiano, tutti legati al mondo Inter.

“Ho amato Julio Cesar – racconta Gollini – mentre Buffon è sempre stato il mio idolo. Ma Handanovic mi incuriosisce: come personalità lo vedo molto diverso da me, mi piacerebbe sapere come ragiona, cosa pensa”. Queste le parole del numero uno dell’Atalanta, protagonista con la squadra di Gasperini in un ciclo ricco di successi per la Dea, con un futuro sempre più radioso per i nerazzurri di Bergamo e per il classe ’95.

