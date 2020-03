Godin: “Coronavirus? Noi calciatori esposti fino all’ultimo. Lo sforzo di medici e personale è commovente”

Rientrato a Montevideo presso i propri familiari da qualche giorno, con l’autorizzazione dell’Inter a lasciare in Italia, Diego Godin poche ore fa è stato intervistato via Skype sul noto sito sportivo ESPN. Il difensore uruguagio ha spiegato come ha vissuto interamente il periodo che ha preceduto l’arrivo del coronavirus in Italia, fino all’esplosione dell’emergenza che ha portato ad un blocco totale prima in Lombardia e poi nel resto del paese. Il centrale nerazzurro non ha risparmiato critiche nei confronti delle prime misure adottate per la tutela della salute. Ecco l’intervista:

CORONAVIRUS – “Siamo stati esposti fino all’ultimo momento, hanno tirato la corda per vedere se si poteva giocare, fino a far diventare la situazione insostenibile. Il sistema sanitario è collassato, non ci sono molti posti in terapia intensiva per accogliere tanta gente con una situazione critica più altre persone con malattie diverse. Non ci sono né posti né medici”.

SERIE A – “Abbiamo continuato a giocare per diverse settimane, ci siamo allenati, giocando a porte chiuse, fin quando un calciatore della Juventus (Rugani, ndr) è risultato positivo e ci hanno messo in quarantena insieme ai calciatori della Juve. Sicuramente in quella partita c’erano altri giocatori già contagiati, per questo siamo stati tutti in quarantena”.

PERCEZIONE DEL PERICOLO – “Qui non si è data tanta importanza all’inizio, si pensava riguardasse solo la Cina e non sarebbe arrivata ad altri paesi. Così sono state prese poco a poco le prime misure, ci hanno avvertito, ma il governo non ha preso subito misura drastiche per prevenire ciò che sarebbe potuto succedere. Lo sforzo che stanno facendo i medici e tutto il personale sanitario è impressionante, tutto ciò che si può dire su questa gente è riduttivo, oggi veramente sono degli eroi, è commovente”.

