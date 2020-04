Godin: “Lautaro? Ricorda Suarez o Aguero. Dominerà per i prossimi 15 anni”

Diego Godin, dopo anni di dure e logoranti battaglie, ha inevitabilmente iniziato il cammino verso il viale del tramonto. 34 primavere iniziano a pesare e farsi sentire, come visto durante questi primi mesi in nerazzurro. Tuttavia, oltre a restare un grandissimo difensore, ha sicuramente un occhio speciale nell’identificare gli attaccanti più pericolosi e letali. Ecco perché le sue parole nei confronti di Lautaro Martinez sembrano una sorta di benedizione, un’investitura sul campione del domani.

Intervistato da ESPN Uruguay infatti, oltre a ritornare sull’argomento Coronavirus in Italia come qualche giorno fa, Godin ha dichiarato: “Lautaro cresce di partita in partita, sta prendendo sempre più fiducia nei propri mezzi. E, ovviamente, più ti senti forte e ti riescono le giocate, più sei convinto nei tuoi mezzi e più ci provi ancora. Sa usare benissimo il corpo, pur non essendo un gigante è fortissimo fisicamente e spalle alla porta. Ha margini di miglioramento enormi, come li vedevo anni fa in Griezmann. Mi ricorda molto Suarez o Aguero. In lui vedi quel qualcosa, quella scintilla che ti fa capire che dominerà per 10 o 15 anni”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!