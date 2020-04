Godin, l’ex Tottenham Robinson lo avvicina agli Spurs: “Profilo da top class e di esperienza”

Intervistato in esclusiva dal portale Football Insider Paul Robinson, ex portiere tra le altre squadre anche del Tottenham, ha parlato dei movimenti di mercato degli Spurs, analizzando nello specifico anche il profilo del nerazzurro Diego Godin, finito nel mirino del club inglese.

“Preferirei vedere Godin al Tottenham piuttosto che Lovren – ha raccontato Robinson – anche perché non credo che Lovren possa migliorare un reparto che ora va rafforzato. Godin ha 34 anni e può tornare utile soprattutto per aiutare giocatori giovani come Tanganga con la sua esperienza. E’ una firma da top class ma rappresenta anche un investimento a breve termine. Sarà interessante da vedere, anche considerando il pensiero di Josè Mourinho, perché lui e Levy hanno due modi opposti di pensare”. Il futuro di Diego Godin sembra allontanarlo dai colori nerazzurri. Tra i tanti rumors, anche quello relativo al Tottenham, con Robinson pronto a scommettere sull’ex Atletico Madrid.



