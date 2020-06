Godin-Olympique Lione, il presidente Aulas non si nasconde: “E’ tra i nomi che stiamo valutando”

A farla da padrona, nei mesi di astinenza da calcio giocato, almeno per quel che riguarda le cronache di casa Inter, è stato il nome di Christian Eriksen. Ma, sempre in casa Inter, c’è anche un altro nome, quello di Diego Godin, che, se non lo è in questo momento, può tornare presto a essere un profilo d’attualità, soprattutto a livello di mercato: perché è da settimane che si vocifera sul difensore centrale in uscita dai nerazzurri dopo appena una stagione, e perché suscitano un certo interesse, oggi, le parole di Jean-Michel Aulas, presidente dell’Olympique Lione, proprio in merito al centrale nerazzurro.

“Godin e Mamadou Sakho? Sono nomi che stiamo valutando, come ce ne sono altri – ha infatti dichiarato, ai microfoni di Europe1, il massimo dirigente della società transalpina – Abbiamo la particolarità di avere l’occasione, nonostante la crisi sanitaria, di effettuare una campagna acquisti piuttosto ambiziosa. Vogliamo puntare ai primi posti nella prossima stagione”.

