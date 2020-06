Godin sul Mondiale del 2010: “Eravamo più fuori che dentro. Abbiamo passato momenti difficili”

Da oltre un decennio, Diego Godin rappresenta uno dei leader della Selezione Uruguaiana. Il centrale di proprietà dell’Inter che detiene il record di presenze in Nazionale, intervenuto nel corso della trasmissione Simplemente Fútbol, tra i tantissimi momenti esaltanti vissuti con La Celeste ha voluto ricordare le fasi che portarono alla qualificazione del Mondiale in Sudafrica del 2010, in cui l’Uruguay si rivelò tra le formazioni più sorprendenti con il raggiungimento del quarto posto finale.

Questi i ricordi del difensore nerazzurro: “E’ stato un cammino molto lungo. E’ stato difficile arrivare al mondiale. Alla fine delle eliminatorie dovevamo giocare un’altra partita con l’Ecuador in alta quota ed eravamo più fuori che dentro. Vincemmo con un gol di Forlan nel finale, poi vincemmo anche in Colombia e terminammo pareggiando con l’Argentina in casa. Abbiamo passato dei momenti difficili, è stato quello a renderci più forti. Se non ci fossimo classificati al Mondiale, tutto ciò che accadde dopo non sarebbe mai successo”.

