Godin segna in finale ed entra nella storia: solo in 5 giocatori capaci di fare altrettanto

Diego Godin si è perso De Jong sul goal dell’1 a 1 del Siviglia, ma poi si è riscattato alla grande pareggiando subito il momentaneo vantaggio degli spagnoli siglando il 2 a 2.

Con questa rete, come segnalato da Opta, il difensore uruguagio è entrato in una élite ristretta di calciatori in grado di segnare sia in finale di Champions League che in finale di Europa League. Godin si unisce a Gerrard, Crespo, Alenichev, Simonsen e Pedro.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<