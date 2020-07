Gol e assist, Sanchez show dopo la ripresa! Solo CR7 ha fatto meglio

Alexis Sanchez è l’uomo in più dell’Inter di Antonio Conte. L’attaccante cileno, in prestito dal Manchester United, anche ieri sera a Ferrara ha trascinato la squadra in un successo importante che riavvicina Conte alla vetta del campionato.

Chissà come sarebbe andata senza quel brutto infortunio rimediato a fine anno. I numeri post lockdown lo incoronano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il cileno ha siglato sei assist nelle otto partite dopo la ripresa, il piede o la testa in otto dei gol interisti: ai sei passaggi decisivi si aggiungono due reti. Solo Ronaldo è stato più determinante, con la partecipazione a nove gol, ma tirando qualche rigore in più.

