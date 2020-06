VIDEO – Il gol di Eriksen non è una novità: le 10 migliori reti dell’Inter da calcio d’angolo

Il secondo gol di Christian Eriksen in maglia nerazzurra, valevole per il momentaneo 0-1 dell’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, è arrivato direttamente da calcio d’angolo. Non è arrivato, infatti, il tocco di Giovanni Di Lorenzo; la rete, in questo modo, è stata assegnata ufficialmente al danese. Quest’atipica occasione, però, non rappresenta una novità nella storia della società meneghina.

Ricordate la rete di Alvaro Recoba contro l’Empoli, direttamente da calcio d’angolo? Beh, indubbiamente quella marcatura del Chino è la più bella nella storia nerazzurra dagli sviluppi di un corner; anche altre reti da corner, però, sono rimaste incise nei ricordi dei tifosi della Beneamata: Cruz contro il Torino, ad esempio.

La rete di Eriksen potrebbe entrare ben presto nella lista, ma per il momento questi sono i dieci migliori gol dell’Inter dalla bandierina:

