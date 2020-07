Gosens punta l’Inter: “Proviamo a prendere il secondo posto! Lo scontro diretto…”

Archiviato l’obiettivo quarto posto l’Inter ora è in lotta con Atalanta e Lazio per cercare di arrivare più in alto possibile in questo finale di stagione. Il sogno scudetto sembra ormai svanito ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di mollare ed anche in vista delle Final Eight di Europa League chiudere il campionato al secondo posto avrebbe un sapore migliore.

A rovinargli la festa però ci vuole pensare l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, autentica rivelazione di questa stagione sia in Italia che in Europa. Prima del match in corso in questo momento contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Robin Gosens, obiettivo di mercato dell’Inter: “Vogliamo il secondo posto, mancano solo 4 gare e c’è la possibilità visto lo scontro diretto contro l’Inter all’ultima giornata. Vogliamo lottare e portare a casa questi 3 punti oggi, cercando di mettere pressione sia a loro che alla Lazio”.

