Gravina accusa: “Qualcuno è contrario alla ripartenza per non pagare gli stipendi”

Dopo tre mesi di caos a causa dello stop per l’emergenza Covid-19, la Serie A si prepara a ripartire. Tra pochi minuti avrà inizio l’incontro tra i vertici del calcio e governativi per la data ufficiale della ripartenza, dopo tante polemiche.

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina – come riporta TuttoMercatoWeb.com – ospite del convegno “Lo sport oggi: dall’emergenza alla ripartenza” accusa alcuni club: “Il calcio ha sempre mostrato il proprio lato positivo, non è solo economia. E’ un settore sociale straordinario, è passione. L’amore tra il nostro Paese ed il calcio nonostante il Covid-19 non è si è mai spezzato. Ecco perché la FIGC ha sempre spinto per riprendere a giocare. E’ stato molto triste per me constatare che alcuni nel mondo del calcio hanno fatto di tutto per non ripartire sperando di risparmiare qualche mensilità. Mi ha dato grande spinta in questa battaglia. Capisco chi non vuole vedere le partite a porte chiuse, ma il nostro Paese deve ripartire dalle industrie più importanti”.



