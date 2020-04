Gravina al contrattacco: “Chi parla di annullamento non vuole bene al calcio”. Le ultime sul ritorno in campo

Il calcio prova a metter da parte le polemiche e cerca di trovare una soluzione condivisa per il ritorno in campo. Nel mirino ora, in base all’ultimo DPCM, c’è la data del 4 maggio per il rientro agli allenamenti, ma il percorso per la ripresa dei campionati è ancora lungo e prevede ancora diversi ostacoli.

Ai microfoni di Rai Radio Uno dunque fa il punto della situazione il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Siamo in un momento difficile per tutto il Paese e ovviamente anche per il mondo del calcio, ma con disponibilità e buonsenso sono sicuro che troveremo la giusta via. Chi oggi invoca ad alta voce l’annullamento e la sospensione dei campionati credo che non voglia bene né al calcio né agli italiani, perché non vuole dare una speranza di futuro e di ripartenza. Mi dispiace, ma io terrò duro fino alla fine” esordisce il numero uno della Federcalcio.

Quindi si parla della ripresa: “Il 4 maggio è la data fissata dal DPCM e noi ci stiamo attenendo a queste date, sulla base delle quali puntualmente facciamo calendari e programmazioni con le indicazioni del Governo. Abbiamo elaborato un protocollo rigido che domani sarà consegnato sia al Ministro dello Sport Spadafora che al Ministro della Salute Speranza. Chi dice che gli atleti saranno rinchiusi in ritiro fino alla fine delle competizioni dice una cosa non vera. C’è bisogno di un periodo di chiusura, che abbiamo previsto di tre settimane, con tutti i controlli che serviranno a garantire le negatività da parte di tutti i protagonisti che partecipano. Se sono tutti negativi, è evidente che poi non può esserci contagio. Quindi massima attenzione e poi ci sono tutta una serie di procedure di controllo”.

