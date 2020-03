Gravina: “Campionato? La deadline è il 30 giugno. Proporremo all’Uefa di rimandare l’Europeo”

Sulla strada della chiarezza e della coerenza, il numero uno della Federcalcio italiana, Gabriele Gravina, non ha dubbi su cosa accadrà nei prossimi mesi, una volta che l’emergenza coronavirus si sarà allontanata. Nessuna idea fuori dall’ordinario per il prosieguo del campionato, bensì la normale ripresa del calendario a partire dal mese di maggio fino ad arrivare al 30 giugno. Ovviamente, la decisione dovrà essere presa di concerto con la Uefa, la quale dovrà ufficializzare il rinvio ufficiale dell’Europeo al 2021 e riprogrammare le attuali edizioni di Champions ed Europa League. Intervenuto a Sportmediaset, ecco la riflessione di Gravina:

CAMPIONATO – “Cercheremo di arrivare alla fine di questo campionato perché è più giusto e corretto dare una definizione ai tanti investimenti e sacrifici delle nostre società. L’auspicio è quello di arrivare al 30 giugno, senza dimenticare che oltre alla Serie A ci sono altri campionati che devono avere la loro definizione e dobbiamo inserire anche la Champions e l’Europa League. La deadline è il 30 giugno, eventualmente vediamo se sforare”.

SCENARIO EUROPEO – “C’è la discriminante legata all’Europeo, per il quale gli investimenti e le aspettative sono molto alte. Martedì affronteremo questo tema: il principio primario è la tutela della salute. L’Italia è in questo momento due settimane più avanti, gli altri probabilmente non hanno ancora l’esatta dimensione delle cose. Proporremo alla Uefa di soprassedere alla disputa dell’Europeo”.

