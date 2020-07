Gravina, dubbi sul nuovo campionato: “12 settembre data poco percorribile. Vanno incastrati gli impegni internazionali”

C’è sicuramente tanta soddisfazione in questo momento, sia da parte della FIGC che dalla Lega Serie A. Entrambi gli organi, infatti, hanno spinto particolarmente con pressioni non indifferenti sul governo per consentire la ripartenza della Serie A e, vedere il compimento di un duro lavoro, è certamente gratificante. Il numero uno della Federcalcio Italiana Gabriele Gravina, però, non è ancora certo della data in cui far ripartire la nuova stagione per quanto riguarda il campionato, visto che sarà necessario incastrare tutti gli impegni con un fittissimo calendario delle competizioni internazionali.

Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com, rilasciate in occasione della premiazione al Benevento per il campionato vinto in Serie B: “Dobbiamo incastrare le giornate di campionato con le competizioni internazionali, partendo da una data ipotetica, come fine settembre o forse anche ottobre. A fine agosto si definiranno le competizioni internazionali, poi a settembre c’è la nazionale. L’8 settembre c’è una gara. Il 12 riparte il campionato? Lo ritengo poco percorribile in questo momento. Il format è un può essere rivisto, ci confronteremo. Qualcosa bisognerà fare”.

