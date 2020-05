Gravina esprime fiducia: “Dopo l’intesa sul protocollo, la ripresa del campionato è più vicina”

Sul sito dell’ANSA il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della situazione del calcio italiano definendosi soddisfatto dei passi avanti compiuti in questi giorni.

Per prima cosa ha voluto ringraziare tutte le parti: “Ho espresso al Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora e al Ministro della Salute Roberto Speranza la mia soddisfazione e quella della FIGC per la disponibilità al confronto e la fattiva collaborazione che hanno portato al raggiungimento di questo importante risultato”. Gravina ha poi aggiunto un plauso particolare anche alla Lega di Serie A: “L’obiettivo è stato raggiunto grazie al gioco di squadra con i rappresentanti indicati dalla Lega di A e della Federazione Medico Sportiva Italiana presieduta da Maurizio Casasco, che ringrazio”.

Il campionato ha quindi finalmente avuto quello step necessario verso la ripresa: “La validazione del protocollo sugli allenamenti collettivi è un passo determinante nel percorso di ripartenza del calcio in Italia. Il protocollo ha come scopo la tutela della salute di tutti gli addetti ai lavori per consentire, almeno al calcio di professionistico, di ripartire in sicurezza”.

